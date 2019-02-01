2019/02/01 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد على قرار واشنطن تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى

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