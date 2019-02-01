صور: انهيار جسر في ديالى بسبب ارتفاع منسوب المياه

2019/02/01 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- ديالى نشر مدونون على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، الجمعة، صوراً تظهر انهيار جزء من جسر ديالى الانبوبي نتيجة لارتفاع مناسيب المياه.وتعاني معظم المحافظات العراقية جراء الأزمات التي تعيشها البلاد إلى جانب تفشي الفساد تضررا كبيرا في بناها التحتية.وكان العراق قد شهد في بداية موسم الشتاء الحالي وقوع كارثة كبيرة تعرضت لها منازل […]

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