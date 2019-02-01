النقل البحري تحصل على شهادة ادارة الجودة للمواصفات الدولية

2019/02/01 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للنقل البحري،اليوم الجمعة، انها حصلت على شهادة ادارة الجودة ضمن المواصفات الدولية لهذا القطاع.

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