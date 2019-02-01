2019/02/01 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية الكوردية، يوم الخميس، القبض على عصابة مكونة من 4 أشخصاص، أثناء محاولتها سرقة قطع أثرية.

وتتألف العصابة من أربعة أفراد وقد سقطوا جميعاً بقبضة الشرطة، بينما كانوا يحاولون سرقة قطع نادرة من أحد المواقع الأثرية في زاخو.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك هيمن سليمان في مؤتمر صحفي، إن إثنين من أفراد العصابة ينحدران من سنجار، أما الآخران فهما من سكنة زاخو أصلاً.

وأضاف أن العصابة اعترفت بسرقة أكثر من 1700 قطعة أثرية في دهوك، مشيراً إلى أن العصابة كانت تسعى لتهريب تلك الآثار.

وتم إيداع المتهمين الأربعة في التوقيف للتحقيق معهم قبل إرسال ملفاتهم إلى القضاء ليبت في وضعهم لاحقاً، حسبما ذكر سليمان.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجرم المشهود .. شرطة كوردستان تطيح بعصابة تحاول سرقة الآثار في زاخو) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجرم المشهود .. شرطة كوردستان تطيح بعصابة تحاول سرقة الآثار في زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).