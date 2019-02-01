بالرّسم نوقف الحرب, منظمة التآخي الإيزيدية تباشر بمشروعها في قضاء الحمدانية.

2019/02/01 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن مشروع معا إلى الإمام كمجتمعات سهل نينوى الذي تنفّذه منظمة التآخي الإيزيدية وبتمويل منظمة MCC الدولية ، إنطلقت فعاليات المشروع في قضاء الحمدانية بأوّل مبادرة رسم جداريات تعبّر عن السلام في جدران المدارس والمؤسسات التربوية وجدران الأسواق العامة.بعد إختتام فعالياته في بعشيقة شمل ناحية برطلة ومركز قضاء الحمدانية […]

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