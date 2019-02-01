موسكو تعلن استعدادها للحوار حول معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى

2019/02/01 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال المؤتمر الصحفي السنوي في موسكو يوم 16 يناير كانون الثاني 2019.



تصوير: ماكسيم شميتوف - رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدثة باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، قولها إن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار حول معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى بعد إعلان واشنطن عزمها الانسحاب منها.

وطبقا لوكالة انترفاكس للأنباء، قالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن موسكو تحتفظ بحق الرد على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المعاهدة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده ستعلق يوم السبت التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة في عام 1987 مع روسيا وستنسحب من المعاهدة رسميا في غضون ستة أشهر إذا لم تتوقف موسكو عن انتهاكها المزعوم للمعاهدة.

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