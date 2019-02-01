المالية النيابية تعلق على تشكيل مجلس مكافحة الفساد: انه خطوة اخرى لتوسيع الفساد

2019/02/01 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله ،الجمعة، ان مجلس مكافحة الفساد حلقة زائدة ،فيما اكد انه على الحكومة اتخاذ خطوات جرئية ضد الفاسدين.

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