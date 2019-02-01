وزارة التربية: توزيع اجهزة كشف الغش الالكتروني على المراكز الامتحانية

2019/02/01 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، الجمعة، توزيع اجهزة كشف الغش الالكتروني على المراكز الامتحانية للحفاظ على رصانة وشفافية العملية التربوية في البلاد.

وذكر بيان للوزارة اليوم، (1 شباط 2019)، نقلا عن مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات باشرت بتوفير جميع اللوازم الفنية واللوجستية لانجاح سير العملية الامتحانية للامتحان التمهيدي للطلبة الخارجيون".

واضاف "تمثلت الاجراءات الاستباقية بتهيئة الوسائل المستخدمة في القاعات الامتحانية وادامتها وصيانتها بما في ذلك توفير كاميرات المراقبة واجهزة التشويش الخاصة بالغش الالكتروني والعصى الكهربائية والمغناطيس، فضلا عن تهيئة اجهزة مكبرة الصوت التي عملت الوزارة على تجهيز المراكز بها مسبقا".

واكد انه "تم التوجيه الى مدراء المراكز والقاعات الامتحانية بفتح خاصية البلوتوث داخل القاعات الامتحانية، بالاضافة الى التاكيد على ارفاق استمارة المتابعة الاشرافية الى مراكز الفحص مع الرزم الامتحانية".

واشار الى ان "الوزارة وجهت مدراء المراكز بالعمل على تفتيش الطلبة قبل دخولهم القاعات الامتحانية للحفاظ على سيرها بشكل طبيعي بعيدا عن اي خرقا يربك الطلبة لمحاربة الغش الامتحاني، ومن المؤمل ان يباشروا بالامتحان يوم الاحد الموافق الـ3 من شباط الجاري".

جدير بالذكر ان وزارة التربية قد اعلنت في وقت سابق، جدول الامتحانات المهنية العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2018-2019 الدور التمهيدي، مبينة ان الامتحانات تبدأ يوم الاحد الموافق الثالث من شباط الجاري.

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