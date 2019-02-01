شرطة كركوك: بدء انسحاب قوات مكافحة الارهاب ، ووصول لواء من قوات الفرقة الخاصة

2019/02/01 | 20:48

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اكد المتحدث الرسمي بأسم مديرية شرطة كركوك، العميد افراسياو كامل، الجمعة، بدء قوات مكافحة الارهاب بالانسحاب، ووصول اللواء 61 من قوات الفرقة الخاصة لاستلام الملف الامني في كركوك.

وقال كامل في تصريح صحفي اليوم (1 شباط 2019)، ان “القوات الخاصة استقرت في المقر الرئيسي لقوات مكافحة الارهاب الواقعة في منطقة شوراو (مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني) ومقر قوات الاسايش التابعة للحزب الديمقراطي بمنطقة فيلق وسكك القطار مع مركز امني بمنطقة تسعين".

وكانت قوة تابعة للواء 61 قد وصلت يوم 28 كانون الثاني 2019 الى كركوك، واستقرت في منطقة حي الواسطي بدلا من فوج صلاح الدين التابع لجهاز مكافحة الارهاب.

وقد اصدر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في (23 كانون الثاني 2018)، أمرا بسحب قوات مكافحة الإرهاب من كركوك واستبدالها بقوات اخرى من اللواء 61 التابع للفرقة الخاصة.

وكانت القوات الاتحادية قد اعادت الانتشار في كركوك ومناطق اخرى متنازع عليها في شهر تشرين الاول 2017 بعد اجراء استفتاء استقلال كردستان في 25 ايلول من نفس السنة.

جدير بالذكر ان القيادة الخاصة الثانية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تسلمت الملف الامني لمدينة كركوك بعد 16 تشرين الأول 2017، بقيادة اللواء الركن معن السعدي قائد فرض القانون في المدينة.

ا.ح

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