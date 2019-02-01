2019/02/01 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية عجزت عن دفع ديون

تتجاوز مليار دولار مقابل حصولها على شاحنات عسكرية صنعتها شركة جنرال

داينامكس للصناعات الدفاعية.وتنسب الصحيفة إلى مصادر في الشركة

ومسؤولين كنديين قولهم إن شركات غربية اشتكت منذ سنوات من بطء

السعودية في دفع مستحقات لهم.وتنسب إلى مسؤول مطلع القول إن وزارة

الخارجية الأميركية بحثت الموضوع مع المسؤولين السعوديين نهاية العام

الماضي.وتوضح وول ستريت جورنال أن من الشركات التي اشتكت للسعودية

بطريقة هادئة شركة "بيكتل غروب كورب"، وشركة الاستشارات الدولية

"بوسطن كونسالتنغ غروب إنك"، مضيفة أن الحكومة السعودية أجلت فواتير

قيمتها مليارات الدولارات، وذلك في محاولة لاحتواء العجز في

الميزانية، وسط انخفاض في أسعار النفط، وزيادة قياسية في النفقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعجز عن دفع ديون تتجاوز مليار دولار قيمة شاحنات عسكرية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعجز عن دفع ديون تتجاوز مليار دولار قيمة شاحنات عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).