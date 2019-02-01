تركيا: لولا حكمة وتصميم رئيس بلادنا لطمست آثار جريمة مقتل خاشقجي

2019/02/01 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده أحبطت بالأدلة الدامغة محاولات توريط تركيا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد ألطون اليوم

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