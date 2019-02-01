2019/02/01 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الاتصالات ،اليوم الجمعة، ماتداولته بعض وسائل الاعلام حول اتهام احدى الشركات المتعاقدة معها وتورطها بتهريب سعات الانترنت في كركوك او عبر منفذ المنذرية لشركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تكشف عن اسماء الجهات والشركات المتورطة بتهريب سعات الانترنت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تكشف عن اسماء الجهات والشركات المتورطة بتهريب سعات الانترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).