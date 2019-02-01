2019/02/01 | 20:49

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روسيا تؤكد احتفاظها بحق الرد على قرار أمريكا تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية

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روسيا تؤكد احتفاظها بحق الرد على قرار أمريكا تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية

الجمعة 1 فبراير 2019 - 20:43

المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تحتفظ بحق الرد في حال قررت واشنطن نهائيا الانسحاب من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تحتفظ بحق الرد في حال قررت واشنطن نهائيا الانسحاب من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى..يتبع..

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