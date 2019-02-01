الحشد الشعبي : تخصيصاتنا المالية بموازنة 2019 أفضل من سابقاتها

2019/02/01 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 1 شباط / فبراير: اعلنت هياة الحشد الشعبي، الجمعة، ، ان “رواتب الحشد الشعبي للعالم الحالي مغطاة بالكامل رغم ان ما تم تخصيصه للهيئة في الموازنة لا يلبي كل الطموحات ﻷن تخصيصات هيئة الحشد للعام 2018 كانت ضعيفة ولم نستطع تغطية مستحقات جميع الشركات المتعاقدة معنا ونتحفظ عليها”.

وتابعت ان “بعض مستحقات الشركات لعامي 2016 و 2017 سيتم تسديدها من ميزانية العام 2019 نظرا للاجحاف الذي تعرضنا له في السنوات الماضية وان العام الماضي لم يشهد أي تعاقد من قبل هيئة الحشد ولم توفر حتى احتياجاتها البسيطة”.



انتهى أح

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