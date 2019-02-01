افتتاح معرض الفنان فاروق حسني بجاليري بيكاسو الأحد

2019/02/01 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يفتتح معرض الفنان المصري فاروق حسني، ووزير الثقافة الأسبق، الأحد 3 فبراير/ شباط 2019، معرضا في تمام السابعة مساءا.

ويستمر المعرض حتى 28 من الشهر الجاري يوميا من الساعة الـ10.30 صباحا وحتى الـ9 مساءا وذلك بمشاركة لفيف من الشخصيات العامة ورموز من الوسط الفني والثقافي في مصر.

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