2019/02/01 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم مصدر رفيع المستوى ، عن تكليف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ل هادي العامري بالإشراف على موازنة محافظة البصرة تحت عنوان “حشد الطاقات واحالة المشاريع”، فيما وصفها بأنها “خطوة للاستيلاء على مقدرات المحافظة”.حيث كشف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “عبد المهدي خلال زيارته الى محافظة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل عادل عبد المهدي يكلف هذه الشخصية بالاشراف على موازنه البصرة ( الاسم صادم) صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل عادل عبد المهدي يكلف هذه الشخصية بالاشراف على موازنه البصرة ( الاسم صادم)) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل عادل عبد المهدي يكلف هذه الشخصية بالاشراف على موازنه البصرة ( الاسم صادم)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).