2019/02/01 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/العثور على سجن ومصنع عبوات لداعش غرب الموصل

01/02/2019 20:17:00 PM |

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واع بغداد

عثرت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، على سجن ومذخر أدوية ومصنع للعبوات الناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية خلال عملية دهم وتفتيش في ناحية القيروان غرب مدينة الموصل.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )إن "قوات اللواء 29 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية دهم وتفتيش في قريتي القاهرة والهذيل بناحية القيروان بناء على معلومات استخبارية".

وأضاف، أن "العملية اسفرت عن العثور على سجن كان يستخدمه الدواعش للرجال والنساء، فضلاً عن العثور على مذخر أدوية ومصنع للعبوات من مخلفات التنظيم الإرهابي،" مبينا أن "العملية استغرقت 10 ساعات وتكللت بالنجاح".

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