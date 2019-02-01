أبل تستعد لطرح آيفون بثلاث كاميرات

2019/02/01 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تستعد شركة أبل الأميركية لمفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بالجيل القادم من هواتف “آيفون”، التي ستأتي بتغيير ثوري في مجال الكاميرات والشحن.ووفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”، فإن أبل تخطط لطرح تشكيلة هواتف تخلف “آيفون XS ماكس”، وستدعم ثلاث كاميرات خلفية.كذلك ستستبدل الشركة منفذ الشحن السريع لنظام شحن آخر يعتمد على كابلات […]

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