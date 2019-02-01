ايقاف 12 رياضيا روسيا في ألعاب القوى

2019/02/01 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما أوقفت "كاس" التي تتخذ من لوزان مقرا لها والتي تصدر أحكامها في قضية التنشط الروسي كمحكمة ابتدائية في ظل إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى في الفضيحة نفسها، بطلة العالم لعام 2013 في الوثب العالي سفتلانا شكولينا.وتم ايقاف هؤلاء الرياضيين الروس على أساس تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين الذي كشف عن تنشط ممنهج برعاية السلطات الروسية أدى الى ايقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وذلك بحسب ما ذكرت "كاس".وأوقف أوخوف لفترة أربعة أعوام، على أن يبدأ مفعول العقوبة منذ الجمعة في 1 شباط/فبراير 2019، مع شطب جميع النتائج التي سجلها منذ 16 تموز/يوليو 2012 وحتى 31 تموز/يوليو 2015، ما يعني خسارته للذهبية الأولمبية التي توج بها عام 2012.وستذهب الذهبية على الأرجح (لم يتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن) الى الأميركي ايريك كينارد الذي حل ثانيا خلف أوخوف، على أن يتشارك الكندي ديريك دروين والبريطاني روبرت غرابارز والقطري معتز برشم الفضية عوضا عن البرونزية.وقالت "كاس" في بيانها الجمعة "في جميع الحالات، أدين الرياضيون بتهمة انتهاك قوانين مكافحة المنشطات بموجب قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وفرضت عقوبات فردية على كل من الرياضيين الـ12 المعنيين". وأضافت المحكمة أن القرارات، التي تركز جميعها على المخالفات المرتكبة بين أولمبياد لندن وبطولة العالم لألعاب القوى لعام 2013 في موسكو، يمكن استئنافها خلال الأيام الـ21 المقبلة.كما تلقت شكولينا عقوبة الايقاف لأربعة أعوام، تبدأ منذ الأول من شباط/فبراير، على أن تلغى جميع النتائج التي حققتها بين 16 تموز/يوليو 2012 و28 تموز/يوليو 2015، وبالتالي خسرت أيضا لقبها العالمي عام 2013.والعقوبة الأكبر كانت من نصيب لاعبتي رمي المطرقة غولفيا اغافونوفا كانفييفا وتاتيانا ليسينكو بيلوبورودفا، إذ أوقفتا لمدة ثمانية أعوام على أن تبدأ العقوبة بمفعول رجعي من كانون

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