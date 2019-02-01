برشلونة في مواجهة ريال مدريد بنصف نهائي الكأس

2019/02/01 | 21:00

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(المستقلة)..أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، التي أجريت عصر اليوم، الجمعة، عن مواجهة من العيار الثقيل بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة.

وتخطى ريال مدريد، جيرونا العنيد في الدور ربع النهائي، بينما حقق برشلونة ريمونتادا تاريخية ضد إشبيلية، لحجز مقعده في نصف النهائي.

وتقام مباراتا الذهاب لنصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، فيما تُلعب مباراتا الإياب يوم 27 فبراير/ شباط، حيث يوجد 20 يوما بين المباراتين نظرا لمباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

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