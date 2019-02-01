زيادة إيرادات

2019/02/01 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "شيفرون" بأكثر من التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، كما سجلت زيادة في الإيرادات لكن بأقل من التقديرات.





وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع النفط اليوم الجمعة أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 3.72 مليار دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 3.11 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2017.





وبلغ نصيب سهم "شيفرون" من الأرباح مستوى 1.95 دولار في الربع الأخير من 2018، مقابل توقعات بـ1.87 دولار.





وفيما يتعلق بإيرادات "شيفرون" في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي، فزادت عند مستوى 42.35 مليار دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي، مقابل إيرادات قيمتها 37.61 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "شيفرون" ستسجل زيادة عند مستوى 46.13 مليار دولار.





كما سجلت الشركة زيادة في إيرادات العام الماضي بأكمله عند 166.33 مليار دولار، مقابل إيرادات بقيمة 141.72 مليار دولار في 2017.





وارتفع إنتاج النفط المكافئ داخل "شيفرون" في العام الماضي من مستوى 2.72 مليون برميل يومياً في 2017 إلى 2.93 مليون برميل يومياً في العام الماضي.





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