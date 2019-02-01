2019/02/01 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع سهم "أمازون" بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف بشأن زيادة الإنفاق في العام الجاري وبعد نتائج الأعمال الفصلية.





وتعرض السهم للضغط بعد أن ذكر "بريان أولسفاسكي" المدير المالي للشركة خلال مؤتمر عبر الهاتف بعد الإعلان عن الأرباح الفصلية، أن "أمازون" خفضت استثماراتها بشكل كبير العام الماضي،ومن المرجح أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في الفترة المقبلة.





وأضاف المدير المالي أن هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن تأثير القوانين الجديدة في الهند على قطاع التجارة الالكترونية هناك والذي يمنع تجار التجزئة الأجانب عبر الإنترنت من بيع المنتجات من خلال الشركات التابعة.





وأظهرت نتائج أعمال الشركة أمس تحقيقها إيرادات وأرباح بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الأخير من عام 2018.





ولكن توقعت "أمازون" أن تحقق إيرادات تتراوح بين 56 مليار دولار إلى 60 مليار دولار وهى أقل من تقديرات المحللين عند 60.83 مليار دولار.





وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "أمازون" بنسبة 4.4% إلى 1643.40 دولار.





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