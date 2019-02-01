محدث..ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام لتسجل مكاسب أسبوعية

2019/02/01 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع صعود البورصات العالمية وتزامناً مع إعلان نتائج أعمال الشركات، لتسجل مكاسب أسبوعية.





وقاد قطاع السلع المنزلية مكاسب البورصات الأوروبية، بينما كان قطاع البنوك الأسوأ أداءً.





وتلقت الأسهم الأوروبية الدعم مع صعود البورصة الأمريكية خلال التعاملات في ظل بيانات الوظائف التي فاقت التوقعات.





وفيما يتعلق بالتطورات التجارية العالمية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن بلاده تريد إبرام صفقة تجارية كبيرة مع الصين، "وإلا يتم تأجيل ذلك لبعض الوقت".





كما أن الشركات والبنوك الأوروبية مستمرة في الإفصاح عن أدائها المالي عن الربع الأخير من العام الماضي.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو للشهر السادس على التوالي، فيما تباطأ التضخم لأدنى مستوى بـ8 أشهر.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3% إلى 359.7 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.5%.





كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.7% عند 7020.2 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 3.1% خلال الأسبوع الجاري.





أما مؤشر "كاك" الفرنسي فزاد بنحو1.9% في الأسبوع الجاري، بعد أن صعد بنسبة 0.5% مُسجلاً 5019.2 نقطة في نهاية الجلسة

بينما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.07% عند 11180.6 نقطة، لكنه يسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.9%.





وبحلول الساعة 5:07 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى 1.1471 دولار.





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