تضرر عوامة لتصدير النفط اثر اصطدام ناقلة أثناء محاولة الإرساء

2019/02/01 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أفادت شركة نفط البصرة، بتعرضت العوامة رقم 1 الى حادث اصطدام من قبل ناقلة نفط أثناء محاولة الإرساء، ادى حادث الاصطدام إلى تقعر بسيط في بدن العوامة مع تضرر بسيط في منظومة الشحن ومنظومة الاتصال.

وقالت الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

إنه” تم الكشف الدقيق على العوامة من قبل فرق الصيانة والتشغيل في شركة نفط البصرة

وتبين أن الأضرار بسيطة وغير مؤثرة وشرعت بمعالجتها في اليوم نفسه، وتم إرساء ناقلة

على رصيف رقم 1 الذي تعرض للحادث وإدخاله للعمل الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

وتابع البيان، ان شركة النفط تود الإيضاح أنه لم تكن هناك

خسائر في برنامج التصدير نتيجة الحادث، وأن هناك إجراءات تعاقدية تقوم بها شركتا نفط

البصرة وتسويق النفط بغية تحديد التعويضات المطلوب دفعها من قبل الشركة المالكة للناقلة

التي سببت تضرر العوامة.

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