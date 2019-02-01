جوارديولا: لست مطالبا بحل كل مشكلات الفريق

2019/02/01 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه ليس فقط المسؤول عن الفريق وإنما على اللاعبين أيضا المساهمة في حل المشكلات حين تظهر.وقال الإسباني في تصريحات صحفية:”كل اللاعبين يكونون في أعلى مستوى حين يلعب الفريق جيدا، ليس لسبب بعينه.علينا اللعب جيدا وحين يحدث ذلك يزيد طموح اللاعبين”.وواصل مدرب برشلونة الأسبق “طموح […]

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