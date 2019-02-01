2019/02/01 | 21:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة ..
اكد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه ليس فقط المسؤول عن الفريق وإنما على اللاعبين أيضا المساهمة في حل المشكلات حين تظهر.
وقال الإسباني في تصريحات صحفية:”كل اللاعبين يكونون في أعلى مستوى حين يلعب الفريق جيدا، ليس لسبب بعينه.
علينا اللعب جيدا وحين يحدث ذلك يزيد طموح اللاعبين”.
وواصل مدرب برشلونة الأسبق “طموح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوارديولا: لست مطالبا بحل كل مشكلات الفريق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه ليس فقط المسؤول عن الفريق وإنما على اللاعبين أيضا المساهمة في حل المشكلات حين تظهر.
وقال الإسباني في تصريحات صحفية:”كل اللاعبين يكونون في أعلى مستوى حين يلعب الفريق جيدا، ليس لسبب بعينه.
علينا اللعب جيدا وحين يحدث ذلك يزيد طموح اللاعبين”.
وواصل مدرب برشلونة الأسبق “طموح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوارديولا: لست مطالبا بحل كل مشكلات الفريق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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