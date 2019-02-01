2019/02/01 | 21:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدد من الدول الاوروبية تكشف عن الحاجة للتواصل مع ايران) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kyhPt0Mjk0M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدد من الدول الاوروبية تكشف عن الحاجة للتواصل مع ايران) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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