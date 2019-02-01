2019/02/01 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق الدفاع المدني يتغلب على فريق القوة الجوية 1-0 ضمن استعداداته للدوري التأهيلي للممتاز بكرة القدم

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