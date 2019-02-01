2019/02/01 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، على سجن ومذخر أدوية ومصنع للعبوات الناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عمليه دهم وتفتيش في ناحية القيروان غرب الموصل.وقال موقع الحشد في بيان، إن "قوات اللواء 29 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية دهم وتفتيش في قريتي القاهرة والهذيل بناحية القيروان بناء على معلومات استخبارية".

وأضاف أن "العملية اسفرت عن العثور على سجن كان يستخدمه “الدواعش” للرجال والنساء، فضلاً عن العثور على مذخر ادوية ومصنع للعبوات من مخلفات التنظيم الإرهابي، مبينا أن العملية استغرقت 10 ساعات وتكللت بالنجاح".

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعملية استمرت عشر ساعات.. الحشد الشعبي يعثر على معمل لداعش في الموصل) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعملية استمرت عشر ساعات.. الحشد الشعبي يعثر على معمل لداعش في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).