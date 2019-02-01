وفدا روسيا وتركيا بحثا في أنقرة إطلاق اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت

2019/02/01 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الخارجية الروسية في بيان: "أجرى مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين ضمن وفد وزاري روسي مشترك، مشاورات مع ممثلي الجانب التركي برئاسة سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، والإجراءات (الضرورية) لدفع العملية السياسية، بما في ذلك مهمة إطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن كمرحلة مهمة في حل الأزمة السورية".وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن جولة أخرى من المحادثات حول سوريا ستجرى في منتصف شباط في العاصمة الكازاخستانية أستانا، مشيرا إلى أن قمة "ثلاثية أستانا" ستعقد أيضا في الشهر نفسه.وقال لافروف: "نقوم الآن بتنسيق كافة التفاصيل الفنية، وفي منتصف شباط سيعقد اجتماع دولي حول سوريا في أستانا..هناك بالفعل اتفاق مبدئي، وهو فهم أساسي لعقد القمة المقبلة في الشهر المقبل بمشاركة زعماء روسيا وتركيا وإيران".

انتهى.ص.هـ.ح.

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