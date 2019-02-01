الحشد يعثر على سجن ومصنع للعبوات من مخلفات “داعش” غرب الموصل

2019/02/01 | 21:19

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بغداد:سومر نيوز

عثرت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، على سجن ومذخر أدوية ومصنع للعبوات الناسفة من مخلفات تنظيم “داعش...

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