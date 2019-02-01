كركوك.. الإفراج عن مقاتلين من البيشمركة بعد توقيفهما من الشرطة الاتحادية

2019/02/01 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن مدير شرطة ناحية شوان في كركوك، العميد شوان مجيد، اليوم الجمعة، 1 شباط، 2019، أن الشرطة الاتحادية أفرجت عن مقاتلين اثنين من البيشمركة بعد توقيفهما في وقت سابق.وقال مجيد لشبكة رووداو الإعلامية إن "هذين المقاتلين دخلا إلى المنطقة عن طريق الخطأ وأعقب ذلك حدوث مشاجرة مع الشرطة الاتحادية".وأوضح أن "الشجار تطور إلى إطلاق نار واعتقال مقاتلي البيشمركة"، مبيناً: "جرى الإفراج عنهما بعد عدة ساعات".وشدد مدير شرطة ناحية شوان على أن الخلاف حدث بسبب سوء التفاهم، مؤكداً أن الوضع هادئ وطبيعي في المنطقة الآن.يذكر أن المقاتلين كانا يستقلان عجلة عسكرية وفي طريقهما من جمجمال إلى ناحية شوان حينما وقع الشجار مع عناصر من الشرطة الاتحادية.

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