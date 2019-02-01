أبل تحضر لمفاجأة من العيار الثقيل

2019/02/01 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستعد شركة أبل الأميركية لمفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بالجيل القادم من هواتف "آيفون"، التي ستأتي بتغيير ثوري في مجال الكاميرات والشحن.ووفقا لتقرير نشرته وكالة

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