ماذا قال أمير قطر بعد فوز منتخب بلاده التاريخي؟

2019/02/01 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على فوز منتخب بلاده التاريخي، على المنتخب الياباني، في نهائي كأس آسيا 2019.وفاز المنتخب القطري على

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