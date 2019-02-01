2019/02/01 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/القبض على مطلوب وفق المادة المادة 4 ارهاب شمالي ديالى

01/02/2019 20:54:00 PM |

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واع بغداد

اعلنت مديرية الامن الوطني في ديالى ،الجمعة، عن القاء القبض وفق المادة المادة 4 ارهاب شمالي المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )انه " بناءاً على معلومات استخبارية دقيقة قوة من مديرية الامن الوطني في ديالى تلقي القبض على مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في قضاء الخالص شمالي المحافظة".

وتلقي القوات الامنية بين الفينة والاخرى على متهمين بقضايا جنائية وارهابية في مناطق مختلفة من البلاد.

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