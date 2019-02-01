نائب عن سائرون تدعو الحكومة لعدم إعفاء السلع الأردنية من رسوم الكمارك

2019/02/01 | 21:23

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بغداد اليوم _ بغداد

دعت النائب عن تحالف سائرون، انعام الخزاعي، الجمعة، الحكومة الى عدم اعفاء السلع الاردنية المستوردة من رسوم الكمارك،

وقالت انعام الخزاعي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "حماية الصناعة الوطنية تستوجب ان تبتعد الحكومة الاتحادية عن اعطاء أية اعفاءات لأي سلعة مستوردة يمكن أن تنتج محليا حتى ولو ارتفع سعر السلع المحلية قليلا عن المستوردة".

وأضافت الخزاعي، ان "ارتفاع السعر للمنتج المحلي قد يكون حافزا لزيادة الإنتاج الوطني وقد مر العراق بهذه التجربة في تسعينيات القرن الماضي".

وتابعت، ان "الموازنة العراقية ومنذ سنوات اثبتت اعتمادها على الايرادات النفطية بالصورة شبه تامة الامر الذي يتطلب منا تنويع مصادر الايرادات غير نفطية واهمها الايرادات الكمركية".

ولفتت عضو اللجنة المالية النيابية، الى انه "على الحكومة العراقية في مجال ابرامها لأي اتفاقية ثنائية او اقليمية او دولية مراعاة مبدأ التنفيذ المتزامن"، متسائلة انه "لماذا تكون الاعفاءات الممنوحة للسلع والبضائع الاردنية لمدة خمس سنوات هي ثمن لمد انبوب النفط العراقي الذي يتطلب مدة سنة واحدة فقط؟".

وأشارت إلى "ضرورة انتقال الحكومة العراقية صوب مبدأ (التنفيذ المتزامن) اي ان لا تمنح امتيازات جديدة للأردن الا بعد اتمام انجاز الانبوب النفطي"، مشددة على ان "القرار السياسي المتخذ من هرم السلطة التنفيذية، يجب ان يتزامن مع مراعاة المصالح الاقتصادية العليا للوطن والمواطن والناتج الوطني".

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