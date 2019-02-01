مدفعية الحشد الشعبي تستهدف تجمعات لـ

2019/02/01 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت مدفعية الحشد الشعبي، الجمعة، اهدافا لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الباغور السورية، مؤكدا أن عملية القصف تأتي في اطار افشال اي تسلل لـ"الدواعش" إلى الأراضي العراقية.وقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إنه "المعارك تشتد في الجانب السوري بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم داعش الإرهابي دون ...

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