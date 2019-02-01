الحشد يعثر على سجن ومصنع للعبوات من مخلفات

2019/02/01 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، على سجن ومذخر أدوية ومصنع للعبوات الناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عمليه دهم وتفتيش في ناحية القيروان غرب الموصل.وقال موفدنا، إن قوات اللواء 29 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية دهم وتفتيش في قريتي القاهرة والهذيل بناحية القيروان بناء على معلومات استخبارية.وأضاف أن العملية اسفرت عن ...

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