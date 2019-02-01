2019/02/01 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد كشفت شركة أبل الأمركية، الجمعة، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بالجيل القادم من هواتف “آيفون”، التي ستأتي بتغيير ثوري في مجال الكاميرات والشحن.ووفقا لصحيفة “ديلي ميلي” البريطانية، ستطرح أبل تخطط تشكيلة هواتف تخلف “آيفون XS ماكس”، وستدعم بثلاث كاميرات خلفية، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج”.وتستبدل “أبل” منفذ الشحن السريع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجأة أبل الجديدة: آيفون بثلاث كاميرات خلفية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجأة أبل الجديدة: آيفون بثلاث كاميرات خلفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).