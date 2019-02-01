خلاف نووي في الافق بين الولايات المتحدة وروسيا

2019/02/01 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى ملف توتر جديد بين روسيا والولايات المتحدة، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات بخرق بنودها، وإعلان واشنطن تعليق الالتزام بها، فما هي أبرز بنود هذه المعاهدة التي أبرمت عام 1987 إبان الحرب الباردة؟

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