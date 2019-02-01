المنافذ الحدودية تصدر توضيحاً بشأن إعادة مسافرين عراقيين من قبل السلطات الكويتية والسورية

2019/02/01 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، اعادة مسافرين عراقيين

من قبل السلطات الكويتية والسورية لمخالفتهما الشروط القانونية، بالاضافة الى ضبط مخالفات

اخرى داخل الحدود العراقية.

وقالت الهيئة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن السلطات السورية اعادت مسافرا عراقيا موقوفا لديها وقامت بتسليمه للسلطات العراقية

في منفذ مطار بغداد بحوزته مستمسكات عراقية مزورة.

وأعادت السلطات الكويتية مسافرا عراقيا عبر منفذ سفوان الحدودي

“لمخالفته شروط الأقامة” بعد امتناع الجانب الكويتي من تجديدها.

وأضاف بيان المنافذ أن كوادر الهيئة حجز كمية من الأدوية

البشرية “علاجات أمراض السرطان” في منفذ مطار النجف بحوزة مسافرة عراقية

بالتعاون مع موظفي وشرطة الكمارك.

وكذلك تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من اعتقال مسافرة

عراقية في منفذ الشلامجة الحدودي صادرة بحقها “مذكرة القاء قبض”.

واضافت الهيئة أن كوادرها تمكنت ايضا من حجز ليبل ملابس 2000 قطعة مع 50 سيت قبعة رأس مخالفة

للضوابط في منفذ مطار البصرة بأشراف منتسبي المنفذ والكمارك.

وأكد بيان الهيئة أنه تم تدوين محاضر ضبط بخصوص جميع المخالفات

واحالتها للجهات المختصة لأتخاذ الأجراءات القانونية.

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