دوجاريك: الدنماركي مايكل أنكر لوليسغارد رئيسا لفريق المراقبين في الحديدة باليمن

2019/02/01 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال حديثه للصحفيين في نيويورك إن كاميرت قد قاد "الفريق المتقدم"، مضيفا أن الأمين العام "ممتن جدا له لخدمته المثالية خلال هذه الفترة".وأعاد دوجاريك التأكيد على موقف الأمم المتحدة بأن كاميرت "لم يستقيل" ، مضيفا أن الترتيب مع الجنرال كان "مؤقتا" منذ البداية.وقال إن الشاغل الرئيسي للأمين العام كان نشر اللجنة الاستشارية الإقليمية مباشرة بعد التوصل إلى اتفاق ستوكهولم، والجنرال كاميرت كان شخصا خدم الأمم المتحدة في جهود مختلفة.وفي رده على الأسئلة، قال المتحدث إن أهم شيء بالنسبة للأمم المتحدة هو أن هناك "استمرارية في عمل اللجنة الاستشارية الإقليمية والشخص الذي يرأسها".وأضاف: "أعتقد أن الجميع يمكن أن يفهموا الوضع وماذا تفعل الأمم المتحدة".ويجلب اللفتنانت جنرال لولسغارد للمنصب 30 عاما من الخبرة العسكرية الوطنية والدولية.وكان لولسغارد الممثل العسكري لبلاده لدى الناتو منذ آذار 2017، وشغل سابقا منصب قائد قوة بعثة الأمم المتحدة في مالي (2015-2016).

انتهى.ص.هـ.ح.

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