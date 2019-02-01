الأمم المتحدة: لدينا شكوك قوية بعدالة المحاكمة للشيخ علي سلمان ورفيقيه

2019/02/01 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصدر حكم بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة المحظورة حاليا والشيخ حسن سلطان وعلي الأسود العضوين بالجمعية نفسها في تشرين الثاني مما ألغى حكما سابقا بتبرئتهم.وتنفي البحرين ذلك.وحظرت السلطات البحرينية جمعية الوفاق منذ ذلك الحين ويقضي أغلب قيادات الجمعية أحكاما بالسجن أو غادروا البلاد.وقالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تعليق عبر البريد الإلكتروني "نشعر بالقلق العميق من أن تلك الإدانات صدرت بسبب معارضتهم لحكومة البحرين وسياساتها".وأضافت "هناك أيضا شكوك قوية فيما إذا كانت إجراءات المحكمة قد احترمت حق الحصول على محاكمة عادلة".ويقضي الشيخ سلمان فترة عقوبة مدتها أربع سنوات "للتحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية بعد اعتقاله عام 2015"، ويحاكم سلطان والأسود غيابيا.ولا تزال البحرين تعيش حملة اعتقالات امنية واسعة تشنها السلطات الرسمية، فيما تتواصل المحاكمات غير القانونية بحق المواطنين عبر القضاء تنتهي بانتزاع اعترافات تحت التعذيب وصدور أحكام بالسجن وإسقاط جنسيات على خلفية سياسية، بحسب منظمات حقوقية بحرينية ودولية.يشار أن النظام البحريني عادة ما يوصم معارضيه بالإرهابيين ويصدر ضدهم أحكاما بالسجن لمدد طويلة، وعادة ما ينقل المعتقلين على خلفية قضايا سياسية إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيء الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات مباشرة الاعتقال والتحقيق مطلع العام الماضي.وكانت المحاكم البحرينيّة قد أصدرت حكمًا بتاريخ 21 حزيران 2018 يقضي ببراءة الشيخ علي سلمان ومعه القياديّين سلطان والأسود من تهمة "القيام بأعمال عدائيّة داخل البحرين، وقبول مبالغ ماليّة من دولة أجنبيّة"، في إشارة إلى قطر، "مقابل إمدادها بأسرار عسكريّة ومعلومات تتعلّق بالأوضاع الداخليّة في البلاد"، لكن النيابة العامة طعنت في حكم البراءة.وكان النظام قد فشل في تثبيت التهم التي وجهها لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان على خلفية جهود وساطة أمريكية خليجية لحل الأزمة في البحرين عام 2011 وكان المعارضة طرفا فيها، بعد عقده 11 جلسة حتى إصدار الحكم في 21 حزيران 2018.وتقود المعارضة البحرينية تظاهرات واحتجاجات في شوارع البلاد منذ شباط 2011، أدت الى شنّ حملة اعتقالات واسعة لقياديي المعارضة وصحافيين وناشطين، بالإضافة الى إسقاط الجنسيات عن المئات منهم، وفرض حصار على بلدة الدراز بعد أن عملت القوى الاهلية على حماية آية الله الشيخ عيسى قاسم من الاعتقال.

انتهى.ص.هـ.ح.

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