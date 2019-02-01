المؤسسة العشائرية ودورها في بناء المجتمع

2019/02/01 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مفيد السعيدي

قال تعالى: ((وانذر عشيرتك الأقربين ))صدق الله العلي العظيم.

تختلف هذه المؤسسة بين محافظة وأخرى وبين دولة وأخرى حسب التركيب جغرافية موقعها التي تقطن به,

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