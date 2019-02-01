أدوية جديدة من البيض

2019/02/01 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبت فريق من الباحثين البريطانيين أن الدجاج المعدّل وراثياً يمكن أن ينتج في بيضه مواد فعّالة تستخدم في الطب البشري، وجاء ذلك في دراسة نشرتها

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