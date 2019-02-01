زلزال شدته 6.6 درجة يضرب ولاية جنوب المكسيك

2019/02/01 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بلغت شدته 6.6 درجة ضرب ولاية تشياباس بجنوب المكسيك يوم الجمعة.وشعر بالزلزال سكان في مناطق بعيدة عن مركزه.

وقال مسؤول في خدمات الطوارئ بالولاية إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار جراء الزلزال.



وقال شاهد من رويترز إن سكانا شعروا بالزلزال في سان سلفادور.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على عمق 68 كيلومترا قرب ساحل المحيط الهادي وحدود المكسيك مع جواتيمالا.

ودفع الزلزال بعض المواطنين إلى الخروج من المباني الإدارية والتجمع في شوارع العاصمة مكسيكو سيتي لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر جسيمة.

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