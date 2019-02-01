البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يؤكد خطة دعم بقيمة 1.1 مليار يورو للحكومة اللبنانية الجديدة

2019/02/01 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يوم الجمعة تعهدا بإنفاق 1.1 مليار يورو على مدار السنوات الست القادمة في لبنان، بعد أن شكلت البلاد حكومة جديدة بعد تسعة أشهر من المشاحنات.

وقالت جريتشين بيري رئيسة عمليات البنك في لبنان والتي رحبت بأنباء تشكيل الحكومة “في المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات «سيدر» توقعنا أنشطة بقيمة 1.1 مليار يورو 1.26 مليار دولار على مدار ست سنوات لخطة إنفاق استثماري لمشاريع في البنية التحتية وقطاعات أخرى في إشارة إلى المؤتمر الاستثماري الذي عقد في باريس في أبريل نيسان العام الماضي.

وأضافت بيري قائلة يظل هذا هدفنا.



نرى فرصا كثيرة في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة واستثمارات في الاقتصاد غير الملوث للبيئة والأنشطة الزراعية والتصنيع والخدمات والمناطق الصناعية والمشاريع المحلية والبنية التحتية.

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