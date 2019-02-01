2019/02/01 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية قدم اليوم لاعب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، والمحترف بصفوف أتلانتا الإيطالي، علي عدنان، نصيحة هامة إلى زميله في المنتخب مهند علي بخصوص الانتقال واللعب في أوروبا خلال الفترة المقبلة، بعد تألق الأخير في نهائيات آسيا 2019.حيث قال علي عدنان، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”: تابعتها اليوم الثامن “كنت أتوقع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسالة مهمة من علي عدنان الى ميمي بشان الاحتراف في اوربا ماذا نصحه صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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