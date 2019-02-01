2019/02/01 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد العزيز حاتم: "تحدينا الظروف وتوّجنا بالكأس") نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد العزيز حاتم: "تحدينا الظروف وتوّجنا بالكأس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).