الشركات الأمريكية تُغلق 15 منصة للتنقيب عن النفط

2019/02/01 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بينما صعدت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي.





وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، أن الشركات الأمريكية أغلقت 15 منصة للتنقيب عن النفط في الأسبوع الجاري لتصل إلى 862 منصة.





في حين ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار منصة واحدة لتصل إلى 197 منصة.





وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنسبة 2.50% إلى 62.36 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 2.2% إلى 54.97 دولار للبرميل.





وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 2.6% إلى 2.74 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.





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