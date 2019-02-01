عضو بالفيدرالي: يجب وقف زيادة معدل الفائدة في الوقت الحالي

2019/02/01 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إن البنك لا يجب أن يقوم برفع معدلات الفائدة في الوقت الحالي على الأقل حتى منتصف العام الجاري.





وأضاف "روبرت كابلان" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس في حدث بولاية "تكساس"، اليوم الجمعة، أن المركزي الأمريكي يحتاج إلى أن يخرج من طريق رفع معدلات الفائدة ولا يتخذ أي إجراء فيما يتعلق بمعدل الأموال الفيدرالية، وفقاً لوكالة "رويترز".





وكان الفيدرالي قد قرر تثبيت معدلات الفائدة عند مستوى يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%، موضحاً أنه سيكون صبوراً حيال المزيد من التشديد النقدي.





وتابع عضو الفيدرالي أنه بالنسبة للربعين القادمين فإن "قضيتي الأساسية هي أن الفيدرالي لن يتخذ أي إجراء بشأن معدلات الفائدة على الإطلاق"، معرباً عن أمله في أن بعض هذه الشكوك والقضايا المتعلقة بالاقتصاد ستحل نفسها.





وأشار "كابلان" إلى أنه يرى خطراً على توقعاته بنمو نسبته 2% للاقتصاد الأمريكي هذا العام، مع تباطؤ النمو في الصين ودول أخرى،إلى توسيع فروق الائتمان في الأسواق المالية بالولايات المتحدة.





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